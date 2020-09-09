Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında 13 Eylül Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek Trabzonspor, ligde açılış maçlarının büyük bölümünde kazanırken sahasında daha başarılı sonuçlar elde etti.
Bordo-mavililer, lig tarihinde 46 sezondaki başlangıç maçlarında 28 galibiyet, 12 beraberlik alırken 6 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.
Karadeniz ekibi, lig tarihinde 24 kez açılış maçlarını dış sahada, 22 kez de iç sahada oynadı.
Dış sahada 12 galibiyet, 9 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşayan bordo-mavili takım, sahasındaki açılış maçlarında ise 16 galibiyet, 3 beraberlik ve biri hükmen olmak üzere 3 mağlubiyet aldı.
BEŞİKTAŞ İLE 3. KEZ
Trabzonspor, Beşiktaş ile lig tarihinde üçüncü kez açılış maçında karşı karşıya gelecek.
İki takım açılış maçında ilk olarak 2001-2002 sezonunda karşı karşıya gelirken İstanbul'da oynanan karşılaşmayı bordo-mavililer, 2-1 kazandı.
2013-2014 sezonun ilk haftasında yine İstanbul'da oynanan karşılaşmada bu sefer siyah-beyazlılar, 2-0 galip geldi.
6 sezon aradan sonra tekrar ilk hafta karşı karşıya gelecek olan iki takımın da daha önce oynanan maçlarda birer galibiyeti bulunuyor.
SAHASINDAKİ SON 4 AÇILIŞ MAÇINI KAZANDI
Trabzonspor, sahasında oynadığı son 4 açılış maçını da kazandı.
Bordo-mavililer, 2007-2008 sezonunda sahasında Sivasspor'a hükmen 3-0 mağlup olurken, 2008-2009 sezonunda Ankaraspor'u 2-0, 2015-2016 sezonunda Bursaspor'u 1-0, 2016-2017 sezonunda Kasımpaşa'yı 2-0, 2017-2018 sezonunda da Konyaspor'u 2-1 yenmişti.
İLK HAFTA MAÇLARI
Trabzonspor'un, lig tarihinde sezonun başlangıç maçlarında aldığı sonuçlar şöyle:
|Sezon
|Maç
|Sonuç
|1974-75
|Trabzonspor-Fenerbahçe
|0-1
|1975-76
|Galatasaray-Trabzonspor
|1-2
|1976-77
|Trabzonspor-Göztepe
|1-0
|1977-78
|Mersin.İ.Y-Trabzonspor
|0-0
|1978-79
|Boluspor-Trabzonspor
|0-0
|1979-80
|Trabzonspor-Bursaspor
|0-0
|1980-81
|Bursaspor-Trabzonspor
|1-1
|1981-82
|Zonguldakspor-Trabzonspor
|0-1
|1982-83
|Sarıyer-Trabzonspor
|0-1
|1983-84
|Trabzonspor-Zonguldakspor
|3-1
|1984-85
|Sarıyer-Trabzonspor
|0-0
|1985-86
|Trabzonspor-Bursaspor
|3-0
|1986-87
|Galatasaray-Trabzonspor
|0-1
|1987-88
|Trabzonspor-Adana Demirspor
|2-0
|1988-89
|Trabzonspor-Eskişehirspor
|2-0
|1989-90
|Trabzonspor-Karşıyaka
|1-0
|1990-91
|Karşıyaka-Trabzonspor
|0-2
|1991-92
|Trabzonspor-Samsunspor
|4-1
|1992-93
|Trabzonspor-Sarıyer
|4-0
|1993-94
|Trabzonspor-Bursaspor
|1-1
|1994-95
|Trabzonspor-Altay
|3-1
|1995-96
|Trabzonspor-Ankaragücü
|3-1
|1996-97
|Trabzonspor-Altay
|1-0
|1997-98
|Kocaelispor-Trabzonspor
|1-3
|1998-99
|Trabzonspor-Gazintepspor
|0-1
|1999-00
|Adanaspor-Trabzonspor
|1-2
|2000-01
|Erzurumspor-Trabzonspor
|1-3
|2001-02
|Beşiktaş-Trabzonspor
|1-2
|2002-03
|Trabzonspor-Fenerbahçe
|0-0
|2003-04
|Konyaspor-Trabzonspor
|3-3
|2004-05
|Kayserispor-Trabzonspor
|0-3
|2005-06
|Trabzonspor-Kayserispor
|2-1
|2006-07
|Kayserispor-Trabzonspor
|1-0
|2007-08
|Trabzonspor-Sivasspor
|0-3 (Hükmen)
|2008-09
|Trabzonspor-Ankaraspor
|2-0
|2009-10
|Sivasspor-Trabzonspor
|1-2
|2010-11
|Ankaragücü-Trabzonspor
|0-2
|2011-12
|Manisaspor-Trabzonspor
|1-1
|2012-13
|Kardemir K.-Trabzonspor
|1-1
|2013-14
|Beşiktaş-Trabzonspor
|2-0
|2014-15
|Kayseri Erciyesspor-Trabzonspor
|0-0
|2015-16
|Trabzonspor-Bursaspor
|1-0
|2016-17
|Trabzonspor-Kasımpaşa
|2-0
|2017-18
|Trabzonspor-Atiker Konyaspor
|2-1
|2018-19
|Medipol Başakşehir-Trabzonspor
|2-0
|2019-20
|Kasımpaşa-Trabzonspor
|1-1
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!