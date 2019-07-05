Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde 10.00’da yapılan antrenmanda oyuncular üç gruba ayrıldı. Birinci gruptaki oyuncular sağlık kontrolünden geçerken, ikinci grup ise vücut kitle analizi ve laktat testinden geçti. Son grup da Kaptan Cemil Usta Sahası’nda düşük şiddetli koşu ve toplu oyun çalışmaları gerçekleştirdi.

Bordo-mavililer, bugün 18.00’da basın mensuplarına ve taraftarımıza açık olarak gerçekleştireceği günün ikinci antrenmanıyla çalışmalarını sürdürecek.