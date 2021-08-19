Süper Lig´e Malatya deplasmanında 5-1´lik galibiyet ile iyi başlayan Trabzonspor, başarılı performansını UEFA Konferans Ligi´nde de sürdürmek istiyor. 3´üncü eleme turunda Norveç ekibi Molde FK´yı eleyen bordo-mavililer, bugün sahasında İtalya Seri A´nın güçlü ekibi Roma´yı konuk edecek. Trabzonspor, güçlü rakibi karşısında rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Slovenyalı hakem Matej Jug yönetecek.

TRABZONSPOR ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında bugün İtalya'nın Roma takımını ağırlayacak.

Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı, Sloven hakem Matej Jug yönetecek. Jug'un yardımcılıklarını Manuel Vidali ve Robert Vukan yapacak.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Bruno Peres, Serkan, Berat Özdemir, Edgar Ie, Vitor Hugo, Anastasios Bakasetas, Marek Hamsik, Djaniny, Nwakaeme, Gervinho.

Roma: Rui Patricio, Rick Karsdorp, Gianluca Mancini, Roger Ibanez, Matias Vina; Bryan Cristante, Jordan Veretout, Nicolo Zaniolo, Henrikh Mkhitaryan, Stephan El Shaarawy, Eldor Shomurodov

SAKATLIK RAPORU

Sakatlıkları düzelen Koita, Abdülkadir Ömür ve Dorukhan Toköz'ün de dün takımla çalışmalara başlamasıyla Karadeniz ekibinde eksik oyuncu kalmadı.

RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Eşleşmenin rövanş müsabakası ise 26 Ağustos Perşembe günü Roma'da yapılacak.