Trabzonspor Rayyan Baniya ile anlaştı!
Trabzonspor, Rayyan Baniya'nın transferi için VavaCars Fatih Karagümrük ile anlaşmaya vardı. İşte detaylar...
Stoper hattına transfer yapmayı planlayan Trabzonspor, aradığı futbolcuyu buldu.
Bordo-mavililer, VavaCars Fatih Karagümrük'ün Türk asıllı İtalyan stoperi Rayyan Baniya ile anlaşmaya vardı.
Yayıncı kuruluşun aktardığı bilgiye göre Trabzonspor, 24 yaşındaki defans oyuncusu Rayyan Baniya için kulübü Vavacars Fatih Karagümrük ile anlaştı.
Rayyan Baniya, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 25 maçta forma giydi ve iki gol kaydetti.