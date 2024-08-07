Trabzonspor-Rapid Wien maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi 3. Ön eleme turu Trabzonspor-Rapid Wien maçı hangi kanalda?

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Ruzomberok'u eleyerek adını üst tura yazdırdı. Gözler ise 3. ön eleme turu maçına çevrilmiş durumda. Trabzonspor, 3. ön eleme turu ilk maçında Avusturya ekibi Rapid Wien ile kozlarını paylaşacak. Abdullah Avcı yönetimindeki bordo-mavililer, taraftarı önünde Rapid Wien karşısına mutlak galibiyet için çıkacak. Rövanş mücadelesi ise 15 Ağustos’ta oynanacak. Peki Trabzonspor-Rapid Wien maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, TS Avrupa Ligi maçı hakkında detaylar.