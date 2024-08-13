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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor, Rapid Wien maçı hazırlıklarını sürdürdü - Futbol Haberleri

        Trabzonspor, Rapid Wien maçı hazırlıklarını sürdürdü

        UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında 1-0 mağlup olan Trabzonspor, ikinci maçta turu almak istiyor. Bordo mavili ekipte, takım temposunu yükseltmek adına moral ve motivasyon çalışmalarına ağırlık veriliyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 10:18 Güncelleme: 13.08.2024 - 10:20
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        Trabzonspor'da rota Rapid Wien!
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        UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında deplasmanda Avusturya'nın Rapid Wien takımıyla karşılaşacak olan Trabzonspor'da, oyuncular Teknik Direktör Abdullah Avcı'dan formayı almak için kıyasıya mücadele ederken, takımında temponun yükselmesi bekleniyor.

        UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında sahasında Rapid Wien'e 1-0 kaybeden Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de ise Sivasspor ile golsüz berabere kalmasının ardından ortaya koyulan futbol ve Abdullah Avcı bu eleştirilerin odağındaki ilk isim oldu. Rapid Wien maçı hazırlıklarına ara vermeden başlayan bordo-mavililerde, oyuncular formayı almak için kıyasıya mücadele ederken, tecrübeli çalıştırıcı ise takımın temposunu yükseltmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Moral ve motivasyon çalışmalarına da ağırlık vererek oyuncularıyla görüşmeler yapan Avcı, takımın enerjisini de yükseltmeye çalışıyor.

        Yapılan antrenmanların maç havasında geçtiği Trabzonspor'da, futbolcular Teknik Direktör Abdullah Avcı'dan formayı almak için sakatlanma riskine rağmen ortaya koydukları mücadele dikkat çekiyor. "Hiç bir oyuncunun forması garanti değil. Hak eden alır "mesajını sezon başında veren deneyimli çalıştırıcı, ortaya çıkarmak istediği agresif ve maç boyunca mücadele eden takım için titiz bir çalışma yürütüyor. Futbolcuların da bu doğrultuda istekli ve arzulu olmaları teknik heyeti Rapid Wien maçı öncesi umutlandırıyor. Avusturya'da tur atlayarak geçiş döneminde moral bulmak isteyen Karadeniz ekibi, tartışmaları da bir kenara bırakmayı hedefliyor.

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