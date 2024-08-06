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        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi Trabzonspor, Rapid Wien maçı hazırlıklarını sürdürdü - Futbol Haberleri

        Trabzonspor, Rapid Wien maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda sahasında oynayacağı Rapid Wien maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 22:05 Güncelleme: 06.08.2024 - 22:05
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        Trabzonspor'da Rapid Wien mesaisi!
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        UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda sahasında Rapid Wien'i ağırlayacak olan Trabzonspor, hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması gerçekleştirildi. Geniş alan oyun ile devam eden antrenman, sonuçlandırma çalışması ile sona erdi.

        Trabzonspor, yarın saat 18.30'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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