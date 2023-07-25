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        Haberler Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor, Rabotnicki'yi farklı mağlup etti! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor, Rabotnicki'yi farklı mağlup etti!

        Trabzonspor dördüncü hazırlık maçında Rabotnicki'yi 4-1 mağlup etti

        Habertürk
        Giriş: 25.07.2023 - 20:31
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        Trabzonspor'dan 'farklı' prova!
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        Yeni sezon çalışmalarını Slovenya'da sürdüren Trabzonspor, Kuzey Makedonya ekibi FK Rabotnicki'yle karşılaştı.

        Slovenya'nın Sportski Centar Terme Catez stadında oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 4-1'lik skorla kazandı.

        Trabzonspor'un gollerini 8. dakikada Maxi Gomez, 40. dakikada Anastasios Bakasetas, 63. dakikada Eren Elmalı ve 88. dakikada Enis Destan kaydetti. Rabotnicki'nin golünü 17. dakikada Uğurcan Çakır (KK) kaydetti.

        Trabzonspor bir sonraki hazırlık karşılaşmasında Triglav ile karşılaşacak.

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