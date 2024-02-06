Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        63
        Galatasaray
        GS
        63
        Beşiktaş
        BJK
        39
        Trabzonspor
        TS
        37
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        36
        Kasımpaşa
        KSM
        35
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        34
        Rams Başakşehir
        İBFK
        33
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        31
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        30
        MKE Ankaragücü
        MKE
        29
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        28
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        28
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        27
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        26
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        26
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        24
        Gaziantep FK
        GFK
        24
        Tümosan Konyaspor
        KON
        22
        İstanbulspor
        İST
        11
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor, Onuachu'yu arıyor - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor, Onuachu'yu arıyor

        Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısına kötü başlangıç yapan Trabzonspor, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle yararlanamadığı golcü oyuncusu Paul Onuachu'yu arıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2024 - 15:35 Güncelleme: 06.02.2024 - 15:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Sezon başladıktan sonra kiralık olarak İngiltere'nin Southampton takımından transfer edilen Onuachu, attığı gollerle takımına önemli katkı sağladı. Nijeryalı santrfor, forma giydiği 15 maçta rakip fileleri 9 kez havalandırarak takımının en golcü oyuncusu oldu.

        • 2

          Bordo-mavililer, Onuachu'nun gol attığı 8 karşılaşmada 6 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. Ligde 37 puanla 4. sırada yer alan bordo-mavili takım, Nijeryalı oyuncun gol attığı maçlarda 19 puanı hanesine yazdırdı.

        • 3

          Trabzonspor, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle yararlanamadığı oyuncusunun yokluğunda 5 karşılaşmada ise 4 mağlubiyet, 1 beraberlikle sadece 1 puan elde edebildi.

        • 4

          Takıma geç transfer edilmesinden dolayı ligin 5. haftasında 3-0 kazanılan Beşiktaş maçında forma giymeye başlayan Onuachu, ilk maçında rakip fileleri havalandırmayı başardı.

        • 5

          Trabzonspor, daha sonra Nijeryalı oyuncunun gol attığı maçlarda Pendikspor, TÜMOSAN Konyaspor (2 gol) ve Yılport Samsunspor'u 2-1, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2 ve İstanbulspor'u 3-0 (hükmen) yenerken, Atakaş Hatayspor'a dış sahada 3-2 mağlup oldu. Bordo-mavili ekip, Onuachu'nun fileleri havalandırdığı EMS Yapı Sivasspor mücadelesini ise 3-3 beraberlikle tamamladı.

        • 6

          En son Yılport Samsunspor ile oynanan ve bordo-mavili takımın 2-1 üstünlüğü ile sona eren erteleme karşılaşmasında görev yapan Onuachu, bu maçın ardından milli takım kampına davet edildi.

        • 7

          Bordo-mavili takım, Nijeryalı oyuncusundan yoksun olarak daha sonra çıktığı ikinci yarıdaki maçlarda Bitexen Antalyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak tek puanını elde etti. Bordo-mavili takım, bu karşılaşmanın ardından Galatasaray'a sahasında 5-1, deplasmanda Çaykur Rizespor'a 1-0, evinde Kasımpaşa'ya 3-2, İstanbul'da da Beşiktaş'a 2-0 yenilerek galibiyete hasret kaldı.

        • 8

          Onuachu'nun geç transferi nedeniyle bu oyuncunun oynamadığı ilk 4 haftada ise bordo-mavililer şer galibiyet ve mağlubiyetle ayrılmıştı.

        • 9
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "Fedakarlık yapanları unutmayacağız"
        "Fedakarlık yapanları unutmayacağız"
        Çağlayan Adliyesi’ndeki terör saldırısı güvenlik güçlerinin başarılı müdahalesi ile önlendi: 2 terörist öldürüldü!
        Çağlayan Adliyesi’ndeki terör saldırısı güvenlik güçlerinin başarılı müdahalesi ile önlendi: 2 terörist öldürüldü!
        AFAD, artçı sarsıntıların sayısını açıkladı!
        AFAD, artçı sarsıntıların sayısını açıkladı!
        Enkazdaki kızının elini bırakmamıştı! O baba konuştu...
        Enkazdaki kızının elini bırakmamıştı! O baba konuştu...
        Deprem bölgesine 400 milyon liralık yeni destek
        Deprem bölgesine 400 milyon liralık yeni destek
        "Fay ruhları da yerle bir etti"
        "Fay ruhları da yerle bir etti"
        "Unutmadık, unutmayacağız"
        "Unutmadık, unutmayacağız"
        "Patlamalar oluyor! Ebrar Sitesi yıkıldı efendim!" Acının anonsu!
        "Patlamalar oluyor! Ebrar Sitesi yıkıldı efendim!" Acının anonsu!
        40 yakınını kaybeden çift Gümüşhane'de hayata tutundu
        40 yakınını kaybeden çift Gümüşhane'de hayata tutundu
        Bakan Yerlikaya'dan Kahramanmaraş'ta açıklamalar
        Bakan Yerlikaya'dan Kahramanmaraş'ta açıklamalar
        6 Şubat depremlerinin birinci yılı! Hayatını kaybedenler anılıyor
        6 Şubat depremlerinin birinci yılı! Hayatını kaybedenler anılıyor
        AK Partili Çelik: Yitirdiğimiz tüm canların acısını yüreğimizde hissediyoruz
        AK Partili Çelik: Yitirdiğimiz tüm canların acısını yüreğimizde hissediyoruz
        Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti
        Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti
        Sayılarla büyük yıkıma yol açan 6 Şubat depremleri
        Sayılarla büyük yıkıma yol açan 6 Şubat depremleri
        "Benim annem de güzel"
        "Benim annem de güzel"
        Çocuğunu almak için okula gitti! Bıçaklanan veli öldü!
        Çocuğunu almak için okula gitti! Bıçaklanan veli öldü!
        Cezai ehliyeti tam çıktı! Cani anne için karar
        Cezai ehliyeti tam çıktı! Cani anne için karar
        Süper Lig'de 24. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 24. haftanın panoraması
        İşte Cimbom'un yeni sol beki!
        İşte Cimbom'un yeni sol beki!
        “Kaşar” sözü 21 yıllık tazminatı yaktı
        “Kaşar” sözü 21 yıllık tazminatı yaktı
        Habertürk Anasayfa