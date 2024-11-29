Trabzonspor Olağan Seçimli Genel Kurulu yarın başlayacak

Trabzonspor Olağan Seçimli Genel Kurul'u, 30 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. 30 Kasım Cumartesi 09.00 -16.00 saatleri arasında yapılacak genel kurulun ilk gününde, yoklama ve açılış, genel kurul divan başkanlığının oluşması ve oylanması, gündemin genel kurula sunulması, kulübün ve bağlı şirketlerin sportif faaliyetleri, idari ve mali raporlarının ayrı ayrı okunup görüşülmesi, denetim kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi, yönetim kurulunun idari ve mali bakımdan sulh ve ibrasının oylanarak karara bağlanması, kulübün ve bağlı şirketlerin gelecek dönem için hazırlanan konsolide bütçelerinin okunup görüşülmesi ile oylanarak karara bağlanması, bütçe fasılları arasında aktarma yapmak üzere yönetim kuruluna yetki verilmesiyle kongrenin ilk günü son bulacak.

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OY KULLANMA PAZAR GÜNÜ

Kongrenin ikinci gününde ise başkan ve başkan adaylarının konuşması ve kulüp başkanı ile yönetim kurulu asil ve yedek üyelerinin, denetim, disiplin, sicil, kurulları başkanları ile asil ve yedek üyelerinin seçimleriyle genel kurul son bulacak.

ERTUĞRUL DOĞAN TEK ADAY

Mavi liste ile seçimlere tek aday olarak girecek olan mevcut başkan Ertuğrul Doğan'ın listesinde; Zeyyat Kafkas, Ali Haydar Gedikli, Taner Fikret Saral, Sami Kahraman, Kemal Ertürk, Serkan Kılıç, Nevzat Kaya, İbrahim Şahinkaya, Cihan Emre Yazıcı, Derviş Köz, Çoşkun Öztürk, Murat İskender, Gözde Atasoy, Semih Hekimoğlu yer aldı.