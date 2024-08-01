Trabzonspor Okay Yokuşlu için imza töreni düzenledi

Trabzonspor, West Bromwich'den transfer ettiği Okay Yokuşlu için imza töreni düzenledi

Bordo-mavili kulüple 3+1 yıllık sözleşme imzalayan Okay Yokuşlu için düzenlenen imza töreninde konuşan Amatör Branşlar Sorumlusu Derviş Köz, “Okay bizim bildiğimiz, tanıdığımız ve güvendiğimiz bir oyuncu. O da bizi, şehri, takımı, hocasını, camiasını biliyor. Biz başarılı olacağına inanıyor ve kendisine güveniyoruz” dedi.

Trabzonspor'a transferinden dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Okay, “Öncelikle tekrardan bu büyük ve güzel camianın parçası olduğum için ben ve ailem çok mutluyuz. Tekrardan evime hoş geldim. Sanki kısa süreliğine gitmişim ve geri gelmişim gibi hissettim. Her iki taraf için de hayırlı olsun. Umarım hayallerimizi süsleyecek sezonlar geçiririz” ifadelerini kullandı.

Yeni transfer Okay Yokuşlu, bordo-mavili ekipte 35 numaralı formayı giyecek.

Trabzonspor, Okay Yokuşlu için West Bromwich'e sözleşme fesih bedeli olarak 1 Milyon 650 Bin Euro'yu üç taksit halinde ödeyecek.