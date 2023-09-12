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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor, Ognjen Bakic'i kadrosuna kattı! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor, Ognjen Bakic'i kadrosuna kattı!

        Trabzonspor serbest statüdeki Ognjen Bakic ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2023 - 12:41 Güncelleme: 12.09.2023 - 12:41
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        Trabzonspor transferi açıkladı!
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        Trabzonspor, son olarak Hırvatistan ekibi Osijek'te forma giyen serbest statüdeki orta saha oyuncusu Ognjen Bakic ile 2+2 yıllık anlaşma sağladı.

        Trabzonspor Kulübü'nden KAP'a yapılan mali detaylar şu şekilde:

        "Profesyonel futbolcu Ognjen Bakic ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 2+2 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

        2023-2024 futbol sezonu için 65.000.-Eur garanti ücret,

        2024-2025 futbol sezonu için 70.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.

        Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde futbolcuya;

        2024-2025 futbol sezonu için 250.000.-Eur garanti ücret,

        2025-2026 futbol sezonu için 300.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.

        Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır."

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