Trabzonspor, Ognjen Bakic'i kadrosuna kattı!
Trabzonspor serbest statüdeki Ognjen Bakic ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi
Trabzonspor, son olarak Hırvatistan ekibi Osijek'te forma giyen serbest statüdeki orta saha oyuncusu Ognjen Bakic ile 2+2 yıllık anlaşma sağladı.
Trabzonspor Kulübü'nden KAP'a yapılan mali detaylar şu şekilde:
"Profesyonel futbolcu Ognjen Bakic ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 2+2 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;
2023-2024 futbol sezonu için 65.000.-Eur garanti ücret,
2024-2025 futbol sezonu için 70.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.
Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde futbolcuya;
2024-2025 futbol sezonu için 250.000.-Eur garanti ücret,
2025-2026 futbol sezonu için 300.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır."