Trabzonspor nasıl tur atlar ve gruplara kalır? Trabzonspor Şampiyonlar Ligi'ne nasıl gider? Trabzonspor Kopenhag maçında deplasman kuralı var mı?

Trabzonspor nasıl tur atlar? Trabzonspor Şampiyonlar Ligi'ne nasıl gider? Trabzonspor Kopenhag deplasman golü

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki temsilcimiz Trabzonspor, bu akşam sahasında Danimarka ekibi Kopenhag ile gruplara kalmak için karşı karşıya gelecek. Peki, Trabzonspor nasıl tur atlar ve gruplara nasıl katılır?

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