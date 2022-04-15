Trabzonspor nasıl şampiyon olur? Trabzonspor ne zaman şampiyon olabilir? Trabzonspor'a kaç puan lazım? TS şampiyonluk ihtimalleri neler?

Süper Lig'de 33. hafta heyecanı bu akşam başlıyor. Bitime 6 hafta kala en yakın rakibi Fenerbahçe'nin önünde 13 puan farkla liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, artık şampiyonluk hesapları yapıyor. İşte Trabzonspor'un şampiyonluk ihtimallerine ilişkin bilgiler...

TRABZONSPOR NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Süper Lig'in 33. haftası itibariyle şampiyonluk şansı olan sadece 3 takım kaldı. Lider Trabzonspor ve en yakın takipçileri Fenerbahçe ve Konyaspor, son 6 haftaya şampiyonluk şanslarını taşımayı başardı.

Bu akşam sahasında Fatih Karagümrük'le karşılaşacak olan Trabzonspor, Fenerbahçe'den 13, Konyaspor'dan ise 14 puan farkla önde liderliğini sürdürüyor. Bordo mavili takım, bu akşam Fatih Karagümrük'ü mağlup etmesi durumunda Fenerbahçe ve Konyaspor'un puan kaybetmelerini bekleyecek.

Eğer bu hafta Trabzonspor kazanır, Fenerbahçe ve Konyaspor puan kaybederse, bitime 5 hafta kala Trabzonspor şampiyonluğunu ilan edecek.

Rakiplerine karşı ikili averajda da üstün durumda olan Trabzonspor, önündeki iki maçı kazandığı takdirde rakiplerinin durumuna bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.

TRABZONSPOR'A ŞAMPİYOLUK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİYOR?

Bordo mavililer ligin bitimine kadar en az 5 puan topladığı takdirde yine rakiplerinin durumuna bakmaksızın şampiyon olacak.