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Trabzonspor Monaco maçı hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi Trabzonspor Monaco maçı ne zaman ve saat kaçta başlayacak?

Trabzonspor Monaco maçı ne zaman ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor, H Grubu'ndaki 4. maçında güçlü Fransız ekibi Monaco'yu konuk etmeye hazırlanıyor. Grubunda 3 puanla 3. sırada bulunan bordo mavili ekibimiz, ilk 2 sırada yer almak için Monaco karşısında mutlak 3 puan arayacak. İşte, şimdiden gözlerin çevrildiği Trabzonspor Monaco maçı ile ilgili bilgiler...

13.10.2022 - 11:28 | Güncelleme: ABONE OL

  • Trabzonspor Monaco maçı için geri sayım başlamış durumda. Bu yıl ülkemizi UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda temsil eden bordo mavili ekibimiz, sahasında ağırlayacağı Monaco karşısında mutlak galibiyet istiyor. İşte, şimdiden gözlerin çevrildiği Trabzonspor Monaco maçına dair bilgiler...

  • TRABZONSPOR MONACO MAÇI NE ZAMAN?

    Trabzonspor Monaco maçı Avrupa Ligi H Grubu maçı ise 13 Ekim Perşembe günü saat saat 22:00'de oynanacak.

  • TRABZONSPOR MONACO MAÇI HANGİ KANALDA?

    Trabzonspor Monaco maçı Exxen'den canlı yayınlanacak.

  • TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ

    Muhammet Taha, Dorukhan, Bartra, Denswil, Eren, Gbamin, Bakasetas, Abdülkadir, Bardhi, Trezeguet, Djaniny.

  • TRABZONSPOR MONACO BİLET FİYATLARI NE KADAR?

    Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Fransa temsilcisiyle Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın biletlerinin saat 11.00 itibarıyla satışa sunulduğu belirtildi.

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