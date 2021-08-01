Trabzonspor, Konferans Ligi 3. tur ön eleme turunda Norveç ekibi Molde ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. İşte bordo mavili taraftarların merakla beklediği Trabzonspor Molde maçı ile ilgili ayrıntılar...



TRABZONSPOR MOLDE MAÇI NE ZAMAN?

Konferans Ligi eleme turu Trabzonspor Molde maçında ilk düdük 5 Ağustos 2021 Çarşamba günü saat 20:30'da çalacak. Mücadelenin yayıncı kuruluşu ilerleyen günlerde açıklanacak...



TRABZONSPOR MUHTEMEL İLK 11'İ

Uğurcan Çakır, Peres, Hugo, Edgar Ie, Trondsen, Berat, Yunus, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny