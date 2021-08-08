UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Trabzonspor, deplasmanda Norveç ekibi Molde ile karşı karşıya geliyor. İşte bordo mavili taraftarların merakla beklediği Molde Trabzonspor maçı ile ilgili bilgiler...



MOLDE TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Konferans Ligi eleme turu Trabzonspor Molde maçında ilk düdük 5 Ağustos 2021 Perşembe günü saat 19:00'da çalacak. Mücadelenin yayıncı kuruluşu ASpor olacak...



TRABZONSPOR MUHTEMEL İLK 11'İ

Uğurcan Çakır, Peres, Hugo, Edgar Ie, Trondsen, Berat, Yunus, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny