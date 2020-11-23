Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda bordo-mavili oyuncular, iki grup halinde çalıştı.

Birinci gruptaki oyuncular yenilenme, ikinci gruptakiler ise dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon, 5'e 2, dayanıklılık çalışmaları ve çift kale maç yaptı.

Yarını izinli geçirecek Trabzonspor, çarşamba günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.