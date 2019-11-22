Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde basına ve taraftara kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmana, sakatlıkları bulunan Flip Novak ile Abdülkadir Ömür katılmadı. Daniel Sturridge ile Caleb Ekuban ise takımdan ayrı çalıştı.

STURRIDGE KADROYA ALINMADI

Trabzonspor kafilesi, bu akşam saat 18.00'de Ankara'ya hareket edecek. Kamp yapacağı otele yerleşecek olan bordo-mavililer burada maç saatini bekleyecek. Trabzonspor kafilesinde ise 21 futbolcu yer alacak. Cezalı olan Uğurcan Çakır ve Abdulkadir Parmak kafilede yer almıyor. Tedavileri süren Filip Novak, Abdurrahim Dursun, Ekuban ve Sturridge'nin yanı sıra Onazi'de MKE Ankaragücü kadrosunda yer almayan isimler oldu.