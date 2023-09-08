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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor Mendy transferini açıkladı! İşte maliyeti... - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor Mendy transferini açıkladı! İşte maliyeti...

        Trabzonspor, Batista Mendy'nin transferini resmen açıkladı. İşte oyuncunun maliyeti...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2023 - 21:47 Güncelleme: 08.09.2023 - 21:47
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        Trabzonspor transferi resmen açıkladı!
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Batista Mendy'yi transfer ettiğini KAP'a bildirdi.

        Kulübün KAP'a yaptığı bildirimde, "Profesyonel futbolcu Batista Adelino Mendy'nin, Kulübümüze transferi konusunda Angers SCO ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Angers SCO'ya sözleşme fesih bedeli olarak 4.400.000.-Eur 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir.

        Ayrıca; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, %20'si ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

        Transferin mali detayları hakkında ise, "Profesyonel futbolcu Batista Adelino Mendy ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak olmak üzere 4+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

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        Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

        2023-2024 futbol sezonu için 1.350.000.-Eur garanti ücret,

        2024-2025 futbol sezonu için 1.400.000.-Eur garanti ücret,

        2025-2026 futbol sezonu için 1.450.000.-Eur garanti ücret,

        2026-2027 futbol sezonu için 1.500.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.

        Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde futbolcuya;

        2027-2028 futbol sezonu için 1.600.000.-Eur garanti ücret ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

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