Trabzonspor Mendy transferini açıkladı! İşte maliyeti...

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Batista Mendy'yi transfer ettiğini KAP'a bildirdi.

Kulübün KAP'a yaptığı bildirimde, "Profesyonel futbolcu Batista Adelino Mendy'nin, Kulübümüze transferi konusunda Angers SCO ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Angers SCO'ya sözleşme fesih bedeli olarak 4.400.000.-Eur 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir.

Ayrıca; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, %20'si ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

Transferin mali detayları hakkında ise, "Profesyonel futbolcu Batista Adelino Mendy ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak olmak üzere 4+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

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Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2023-2024 futbol sezonu için 1.350.000.-Eur garanti ücret,

2024-2025 futbol sezonu için 1.400.000.-Eur garanti ücret,

2025-2026 futbol sezonu için 1.450.000.-Eur garanti ücret,

2026-2027 futbol sezonu için 1.500.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.

Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde futbolcuya;

2027-2028 futbol sezonu için 1.600.000.-Eur garanti ücret ödenecektir." ifadelerine yer verildi.