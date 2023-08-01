Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor, Mehmet Can Aydın'ı KAP'a bildirdi - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor, Mehmet Can Aydın'ı KAP'a bildirdi

        Trabzonspor, 21 yaşındaki sağ bek Mehmet Can Aydın'ı satın alma opsiyonuyla kiraladığını KAP'a bildirdi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 01.08.2023 - 16:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor transferi KAP'a bildirdi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor bir transferi daha bitirdi.

        Trabzonspor, Schalke forması giyen 21 yaşındaki sağ bek oyuncusu Mehmet Can Aydın'ı satın alma opsiyonuyla kiraladığını KAP'a bildirdi.

        Bordo-mavililer, Mehmet Can Aydın için 2 taksitle 350 bin euro kiralama ücreti, satın alma opsiyonunun kullanılması halinde ise 3 taksitle 1.4 milyon euro satın alma opsiyonu ödeneceğini açıkladı.

        Mehmet Can Aydın, Trabzonspor'dan bu sezon 8 milyon 100 bin TL kazanacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Esenyurt dehşetinde ilk ifadeler ortaya çıktı! İki gence 11 kurşun!
        Esenyurt dehşetinde ilk ifadeler ortaya çıktı! İki gence 11 kurşun!
        Memur ve emekli zam pazarlığı başladı
        Memur ve emekli zam pazarlığı başladı
        NASA, Voyager 2'yi arıyor
        NASA, Voyager 2'yi arıyor
        Kerem Demirbay, Galatasaray'da!
        Kerem Demirbay, Galatasaray'da!
        6 ayda 3 bin 690, Haziran'da 1029 bisiklet kazası! Çözüm ne olmalı?
        6 ayda 3 bin 690, Haziran'da 1029 bisiklet kazası! Çözüm ne olmalı?
        Erdoğan - Biden görüşmesi ne zaman?
        Erdoğan - Biden görüşmesi ne zaman?
        Fenerbahçe'de ayrılık kapıda!
        Fenerbahçe'de ayrılık kapıda!
        Rekortmen senariste veda
        Rekortmen senariste veda
        Ev turizmi!  
        Ev turizmi!  
        Çocuklarının gözünden bir zamanlar Sibel Can
        Çocuklarının gözünden bir zamanlar Sibel Can
        Vatandaşın alımları rekor kırdı, Merkez 102 ton altın sattı
        Vatandaşın alımları rekor kırdı, Merkez 102 ton altın sattı
        Deprem felaketinin mağdurları anlattı...
        Deprem felaketinin mağdurları anlattı...
        MHP lideri Bahçeli'den yerel seçim açıklaması
        MHP lideri Bahçeli'den yerel seçim açıklaması
        Memurun üçer aylık zam talebinin sırrı
        Memurun üçer aylık zam talebinin sırrı
        Esenyurt saldırısını hukukçular değerlendirdi! Cinayet planlı mı?
        Esenyurt saldırısını hukukçular değerlendirdi! Cinayet planlı mı?
        Okan Buruk'un tercihi Gravenberch!
        Okan Buruk'un tercihi Gravenberch!
        Pandeminin acısını çıkarttık!
        Pandeminin acısını çıkarttık!
        Kartal'a yeni 10 numara!
        Kartal'a yeni 10 numara!
        Gişelere bereket yağdı
        Gişelere bereket yağdı
        İşte Fenerbahçe'nin 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin 11'i!
        Habertürk Anasayfa