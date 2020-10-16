Teknik direktör Eddie Newton yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı yapılan antrenmanda taktiksel çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.

Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavili ekip, tesislerinde kampa girdi.

Medical Park Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek, yönetecek.