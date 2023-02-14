İHA

Trabzonspor, depremler dolayısıyla ligden çekilen Gaziantep FK'dan Lazar Markovic'i sezon sonuna kadar kiraladı.

TFF, Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'deki yabancı oyuncu kurallarında da geçici değişikliğe gitmişti.

Süper Lig kulüpleri, ligden çekilen kulüplerin yabancı uyruklu futbolcularından en fazla 2'sini ara transfer döneminde kiralık veya bonservisiyle kadrosuna katabilecek. Bu oyuncular, sezon sonuna kadar belirlenen yabancı futbolcu sayılarından bağımsız A takım listesine yazdırılabilecek.

Transfer edilen bu futbolculardan biri, sahadaki 8 yabancıya ilaveten aynı anda müsabakaya devam eden kadroda 9. yabancı futbolcu olarak forma giyebilecek.

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