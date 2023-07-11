Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Trabzonspor Marc Bartra ile yollarını ayırdı

        Trabzonspor, geçen sezon kadrosuna kattığı İspanyol savunma oyuncusu Marc Bartra'nın sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

        Habertürk
        Giriş: 11.07.2023 - 18:10
        Trabzonspor'da ayrılık!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yeni sezon öncesi kadrosunda teknik direktör Nenad Bjelica'nın raporu doğrultusunda revizyona giden Trabzonspor'da beklenen ayrılık gerçekleşti.

        Bordo-mavililer, İspanyol savunma oyuncusu Marc Bartra ile yollarını ayırdı. 32 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi karşılıklı anlaşmaya varılarak feshedildi.

        Bartra'ya fesih bedeli olarak 1 milyon euro ödeneceği bildirildi.

        Tecrübeli futbolcu geçen sezon Trabzonspor formasıyla 40 resmi maçta 4 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Erdoğan ile Biden arasında kritik görüşme
        Erdoğan ile Biden arasında kritik görüşme
        "50 liralık damacanada suyun maliyeti 1 lira"
        "50 liralık damacanada suyun maliyeti 1 lira"
        Tarihi NATO Zirvesi başladı
        Tarihi NATO Zirvesi başladı
        Tehlikeli sıcak hava dalgası yaklaşıyor!
        Tehlikeli sıcak hava dalgası yaklaşıyor!
        Transfer Gündem: Üç Büyükler gaza bastı!
        Transfer Gündem: Üç Büyükler gaza bastı!
        Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Erkan Suudi Arabistan'a gidiyor
        Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Erkan Suudi Arabistan'a gidiyor
        En çok yemek yiyen ülkeler belli oldu! Türkiye kaçıncı?
        En çok yemek yiyen ülkeler belli oldu! Türkiye kaçıncı?
        İstanbul için uzmanından uyarı: Tehlikeli seviyeye indi
        İstanbul için uzmanından uyarı: Tehlikeli seviyeye indi
        Gözyaşlarıyla UĞUR'landı
        Gözyaşlarıyla UĞUR'landı
        Biden - Sunak görüşmesinde dikkat çeken Türkiye detayı
        Biden - Sunak görüşmesinde dikkat çeken Türkiye detayı
        Fenerbahçe yeni 10 numarasını buldu
        Fenerbahçe yeni 10 numarasını buldu
        Geçen yıl en az 61 bin kişi öldü!
        Geçen yıl en az 61 bin kişi öldü!
        Dünyanın en sıcak yerlerinden biri! Termometreler 46'ya ulaştı
        Dünyanın en sıcak yerlerinden biri! Termometreler 46'ya ulaştı
        Yol arkadaşlarına böyle veda ettiler
        Yol arkadaşlarına böyle veda ettiler
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Üç perdede Özkan Uğur
        Üç perdede Özkan Uğur
        Gram altında yeni rekor
        Gram altında yeni rekor
        "Türkiye araç çöplüğüne döner"
        "Türkiye araç çöplüğüne döner"
        Galatasaray'da Paredes bekleyişi
        Galatasaray'da Paredes bekleyişi
        50 gün boyunca avlanmıyor, beslenmiyorlar... Ölümüne nöbet!
        50 gün boyunca avlanmıyor, beslenmiyorlar... Ölümüne nöbet!