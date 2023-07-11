Trabzonspor Marc Bartra ile yollarını ayırdı
Trabzonspor, geçen sezon kadrosuna kattığı İspanyol savunma oyuncusu Marc Bartra'nın sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.
Yeni sezon öncesi kadrosunda teknik direktör Nenad Bjelica'nın raporu doğrultusunda revizyona giden Trabzonspor'da beklenen ayrılık gerçekleşti.
Bordo-mavililer, İspanyol savunma oyuncusu Marc Bartra ile yollarını ayırdı. 32 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi karşılıklı anlaşmaya varılarak feshedildi.
Bartra'ya fesih bedeli olarak 1 milyon euro ödeneceği bildirildi.
Tecrübeli futbolcu geçen sezon Trabzonspor formasıyla 40 resmi maçta 4 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.