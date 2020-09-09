Trabzonspor, Manuel Da Costa ile yolların ayrıldığını duyurdu. Bordo-mavililer KAP'a yaptığı açıklamada oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini ve herhangi bir tazminat bedeli ödenmeyeceğini belirtti.

Bordo-mavililere Ocak 2020'de bedelsiz şekilde transfer olan Portekiz asıllı Faslı stoper geçen sezon Trabzonspor formasıyla 11 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.