Trabzonspor, prensip anlaşmasına vardığı Siopis'i özel uçak ile saat 17.00 sıralarında Trabzon'a getirdi. Kendisine bekleyen araca binerek kulübe geçen oyuncu Trabzon'a geldiği için mutlu olduğunu belirterek, transferinde emeği geçenlere teşekkür etti.

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