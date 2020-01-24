24 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yukatel Denizlispor´u eleyerek Ziraat Türkiye Kupası´ndaki yolculuğuna devam eden Trabzonspor, ligde de zirve mücadelesini sürdürüyor. Kupada çeyrek finale yükselmenin mutluluğunu yaşayan ve hedeflerine emin adımlarla yürüyen bordo-mavililer, pazartesi günü ligin 19´uncu haftasında deplasmanda BTC Turk Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maça odaklandı.
KAZANIRSA SEZONUN EN UZUN GALİBİYETİ
BTC Turk Yeni Malatyaspor deplasmanından da 3 puanla ayrılarak zirve yarışında kayıp yaşamadan yoluna devam etmek isteyen Trabzonspor, aynı zamanda bu maçı kazanması durumunda sezonun en uzun galibiyet serisine ulaşacak. Bu sezon daha önce ligin 6, 7 ve 8´inci haftalarında oynanan Beşiktaş, Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK maçlarını kazanarak 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan ancak 9´uncu haftada Medipol Başakşehir ile berabere kalan bordo-mavililer, İttifak Holding Konyaspor, Hes Kablo Kayserispor ve Kasımpaşa galibiyetlerinin ardından Yeni Malatyaspor deplasmanından da 3 puanla dönerek 4 maçlık sezonun en uzun galibiyet serisine ulaşmak istiyor.
HÜSEYİN´DEN TARAFTARA `ÖN YARGILI´ ÇIKIŞI
Bu arada Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanşında Yukatel Denizlispor ile oynanan maçın ardından Trabzonspor´un genç stoperi Hüseyin Türkmen, bir taraftarın performansını eleştirmesi üzerine sosyal medya hesabından yanıt verdi. Bordo-mavili kulübün maçın ardından sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın altına `Hüseyin Türkmen kadro dışı´ yazarak Hüseyin´i de etiketleyen bir taraftara yanıt veren Türkmen, "Sen mi oynamak istiyorsun? Ön yargılı insan! Diğer taraftarları da etkilemek ve operasyon mu yapmak istiyorsun? Zavallısın" ifadelerini kullandı.
YEREL GAZETELER KUPAYI İSTİYOR
Yerel gazeteler, Trabzonspor´un Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda penaltı atışları sonrası elediği Yukatel Denizlispor maçının ardından `o kupa Trabzon´a gelecek´ yorumlarını yaptı. Günebakış gazetesi, "O kupa Trabzon´a gelecek", Karadeniz gazetesi, "Siz ne yaparsanız yapın, bu kupa 21 Mayıs´ta bizim olacak", Sonnokta gazetesi, "Ali Yazar, Erce bozar", Taka gazetesi, "Turu Erce getirdi!", Kuzey Ekspres gazetesi ise, "Penaltılarla turladık" başlıklarına yer verdi.
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