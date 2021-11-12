Trabzonspor kuvvet çalıştı

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde bugün 11.00´de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri kondisyon salonunda yapılan günün ilk antrenmanda ısınmanın ardından denge ve mobilizasyon çalışmaları ile core ve genel kuvvet çalışmaları gerçekleştirildi.

Bordo mavililer, bu akşam 17.00´de yapacağı günün ikinci çalışmasıyla Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam edecek.