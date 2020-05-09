Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan çalışmaya tedavileri süren Yusuf Sarı ve Ahmet Canbaz katılmadı. Bordo-mavililer antrenmanda koşunun ardından kuvvet çalışması gerçekleştirdi.
NDIAYE GÜÇ DEPOLUYOR
Koronavirüs salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada sol ayağından operasyon geçiren Badou Ndiaye güç depoluyor. Kısa sürede eski gücüne kavuşması beklenen başaralı oyuncunun Süper Lig'in başlama ihtimali olan 12 Haziran'a kadar hazır hale geleceği belirtildi. Oyuncu önümüzdeki günlerde takımla birlikte çalışmalara başlayacak.
MORALLER YERİNDE
Süper Lig'e verilen arada çalışmalarını evlerinde sürdüren Trabzonspor'da, antrenmanların başlamasıyla birlikte oyuncuların da keyifleri yerine geldi. Başta yönetim ve Teknik Direktör Hüseyin Çimşir, oyuncuların iyi koşullarda antrenman yapmaları için gerekli tüm alternatifleri düşünürken, bordo-mavili oyuncuların da yapılan çalışmalarda neşeli oldukları gözlendi.
GÜNDE 2 ANTRENMAN
Trabzonspor, Süper Lig'in başlama ihtimaline karşı hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Süper Lig lideri geçtiğimiz günlerde gruplar halinde çalışmalarına başlarken, dün itibariyle hazırlıklarını takım halinde yaptığı çalışmalarda sürdürdü. Bordo-mavililer öğlen saatlerinde tamamladığı antrenmanın ardından günün ikinci antrenmanını akşam üzeri yapacak.
ERTUĞRUL DOĞAN: TRABZONSPOR'U KİMSE FARKLI SENARYOLARIN İÇİNE ÇEKMEYE KALKMASIN
Trabzonspor Kulüp Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, 'Trabzonspor liglerin oynanmasını istemiyor' şeklindeki söylemlere sert tepki gösterdi. Doğan, "Trabzonspor’u kimse farklı senaryoların içerisine çekmeye kalkmasın. Biz dün ne isek bugün de aynıyız. Her zaman onurlu duruşumuzla sahnedeydik. İtirazı olan buyursun gelsin" dedi.
Trabzonspor Kulüp Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, kendisine ait sosyal medya hesabında, bordo-mavili kulüp hakkında ortaya atılan 'Trabzonspor liglerin oynanmasını istemiyor" söylentilerine geçmişten bir gazete başlığıyla yanıt verdi. Doğan, 1975-76 sezonu efsane kadrosunun yer aldığı fotoğraf paylaşarak, "Trabzonspor'u kimse farklı senaryoların içerisine çekmeye kalkmasın. Biz dün ne isek bugün de aynıyız. Her zaman onurlu duruşumuzla sahnedeydik. İtirazı olan buyursun gelsin" ifadelerine yer verdi.
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