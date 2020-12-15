Medical Park Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 18.15'de başlayacak. Müsabakayı hakem Alper Çetin yönetecek.

Geçen sezon finalde Aytemiz Alanyaspor'u yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine getiren bordo-mavililer, bu sezon kupadaki ilk karşılaşmasını kazanarak adını son 16 takım arasına yazdırmak istiyor.

Trabzonspor'da, teknik direktör Abdullah Avcı'nın Adana Demirspor maçında fazla forma şansı bulamayan oyunculara da görev vermesi bekleniyor.