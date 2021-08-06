Sürmen, yaptığı yazılı açıklamada, Türk futbolunda halının altına ötelenmiş birçok soruna rağmen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kurullarının seçimle gelmesinin önünün açılması ve Merkez Hakem Kurulunun (MHK) yapısının değişmesinin çok önemli gelişmeler olduğunu kaydederek, bununla beraber 2021-2022 futbol sezonunun sportmenliğe ve centilmenliğe uygun geçmesi için devlet yetkililerine, TFF yönetimine, MHK'ye, kulüp yöneticilerine ve taraftarlara çok büyük görevler düştüğünü aktardı.
"Öncelikle futbolu yönetenlerin taraftar kimliğinden, kulüp yöneticilerinin de nefret dilinden uzaklaşması gerekir." ifadesini kullanan Sürmen, şu değerlendirmede bulundu:
"Popülist söylemler belki günü kurtarabilir ancak sonuçta en büyük zararı kendi camiasına verir. Bu amaçla sporun paydaşlarının önce kendi kapısının önünü temizlemesi için bölgesel ve ulusal ortak paydaları öne çıkarmalıyız. Bu noktada Sayın Başkanımız Ahmet Ali Ağaoğlu ile bölge takımlarımız Rizespor Başkanı Sayın Tahir Kıran ve Giresunspor Başkanı Sayın Hakan Karaahmet'in söylem ve istişarelerini, Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu olarak kutluyor ve destekliyoruz."
Sürmen, Trabzonspor taraftarının da bu amaca uygun eylem ve söylemde bulunmasını talep etti.
Gelen misafirlerle, geçmişte kalan ve özlenen birlikte maç seyretme keyfinin yaşatılması gerektiğini belirten Sürmen, kardeşlik ve dostluk adına tribünlerde "küfüre hayır" kampanyası başlatılması gerektiğini aktardı.
Sürmen, açıklamasında şunları kaydetti:
"Diğer taraftan, taraftarımızın Trabzonspor maçlarını izlemek için her türlü ekonomik fedakarlığa katlandığı bir ortamda, futbola ve devlete hizmet etmiş ya da etmekte olanların dahi girmekte zorlandığı ya da giremediği protokol tribününde, siyasetçi ya da yönetici yakını taraftarların ağırlanmasını doğru bulmamaktayız. Bu konuda TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu'nun çağrısını, Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu olarak çok önemli bulmakta ve desteklemekteyiz."
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