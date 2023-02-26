AA

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Ağaoğlu'nun Gaziantep'in Nurdağı ilçesine ziyarette bulunduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Başkanımız Ahmet Ağaoğlu, deprem bölgesini ziyaret ederek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanı Ömer Bulut, Emlak Konut Genel Müdürü Hakan Gedikli ve İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük'le görüşerek, camia olarak tüm imkanlarımızla devletimizin yanında olduğumuzu, özverili çalışmalarından dolayı kendilerine minnettar olduğumuzu ifade etti."

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