Bu yıl ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmek isteyen son şampiyon Trabzonspor, play-off turunda eşleştiği ve ilk maçta 2-1 mağlup olduğu Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı sahasında konuk etmeye hazırlanıyor. Peki, şimdiden merakla beklenen Trabzonspor Kopenhag maçı ne zaman ve hangi gün oynanacak?