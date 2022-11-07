Oyun değil ama skor olarak Trabzonspor istediğini almışken, oyunun coşku istediği anlarda, yapmayacağı, kadrosunun uygun bile olmadığı bir oyuna dönüşünü de belkilerle açıklayabiliriz. Oyun değil, zira Bakasetas'ın tüm hırsına rağmen bir oyun organizatörü olma çabalarını sürekli bencilliğiyle itişi ön alandaki bütün organize olma çabalarını baltalıyordu. Buna kutu golcüsü Gomez'in etkisizliğini ve Bartra'nın varla yok arası oyununu da eklediğimizde elde kalan malum.