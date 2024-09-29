Trabzonspor-Konyaspor maçı CANLI YAYIN

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor ile Konyaspor kozlarını paylaşıyor.

STAT: Papara Park

HAKEM: Halil Umut Meler

SAAT: 16.00

YAYIN: beIN Sports 1

Trabzonspor: Uğurcan, Denswil, Mendy, Eren, Malheiro, Okay, Ozan, Bardhi, Nwakaeme, Visca, Banza.

Konyaspor: Slowik, Nikola, Adil, Bazoer, Guilherme, Uğurcan, Marko, Ndao, Pedrinho, Yusuf, Kramer.

Süper Lig’de oynadığı 5 maçtan da beraberlikle ayrılan Trabzonspor’un henüz galibiyeti bulunmuyor. Bordo-mavililer, Konyaspor maçından galibiyetle ayrılarak 3 puanla tanışmak istiyor.

Konuk ekip Konyaspor ise 6 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 8 puan toplayarak 9. sırada yer alıyor.

TRABZONSPOR ÜSTÜN

Trabzonspor ile Konyaspor arasındaki rekabet 2’nci ligde 1966 yılında başladı. İki takım o günden bugüne kadar 46’sı Süper Lig, 10’u 2’inci Lig ve 6’sı Türkiye Kupası olmak üzere 62 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor’un 29, Konyaspor’un 14 galibiyeti bulunurken 19 maç da berabere sonuçlandı. Öte yandan iki takımın 2023-24 sezonunun ikinci yarısında Konya’da oynadıkları son maç bordo-mavili takımın 3-1 galibiyetiyle sonuçlanmıştı.