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Trabzonspor - Kayserispor maçının yazar yorumları

Lider Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 2-0 geriye düştüğü maçta Kayserispor'u 90+8'de Nwakaeme'nin penaltıdan attğı golle 3-2 mağlup etti. Trabzonspor haftayı 66, Kayserispor ise 38 puanla tamamladı. Spor yazarları Trabzonspor - Kayserispor maçını yorumladı

26.02.2022 - 11:11 | Güncelleme: FUTBOL

  • AHMET ÇAKAR: Trabzonspor ikinci yarıya müthiş baskıyla başladı ve art arda goller buldu. Önce Visca, ardından da Djaniny beraberliği getiriverdiler. İşte ne olduysa bundan sonra oldu. Maç 2-2'ye gelmiş, taraflı tarafsız herkes 'Bu maçı Trabzonspor kazanacak' derken Kayserispor son 15 dakikada öyle goller kaçırdı ki inanılır gibi değil. Karşı karşıya kalınan iki pozisyon ve auta giden toplar. Artık maç bitti, bitiyor diyorduk, bu puan farkında bu beraberlik Trabzonspor'a fazla zarar vermez diyorduk ki bu sefer sahneye VAR hakemi çıktı. 

  • Maçın hakemi Erkan Özdamar mükemmel maç yönetti, tek kelimeyle kusursuz ve VAR müdahalesi de kesinlikle haklı. Her ne kadar vurulan top Kayserisporlu oyuncunun göğsünden sekse de son anda eliyle topa müdahale ediyor ve bu müdahaleyi bilerek yapıyor. Hiç kimse 'Bu top vücuttan sekti, eline geldi' diyemez. Vücuttan sekmiş olmasına rağmen sonradan elle müdahalesi var, yani penaltı kararı yüzde 100 doğru.

  • CEMAL ERSEN: Trabzonspor için en büyük kazanımın asla vazgeçmemek olduğunu söyleyebilirim. İki farklı yenilgiden galibiyete ulaşma çabası takdire değerdi. Sayısız pozisyon üretti, skoru çok daha erken alabilirdi ama, VAR sayesinde kazanılan penaltı ile zoru başarmak, bunca emeği ve çabayı görmezden gelmemizi engelleyemez. 

  • Nefes kesen doksan dakika Trabzonspor’u şampiyonluğun en güçlü değil, tek adayı olduğunu kanıtladı. Dün gece Akyazı’da nefes kesen, her dakikasından heyecan fışkıran bir futbol şöleni izledik. Trabzonspor niçin bu noktada olduğunu uzun süre unutulmayacak bir hikaye ile taçlandırdı. 

  • AKSAL YAVUZ: Şampiyonluk yolunda kara gözüktü, limana çok az mesafe kaldı! Fındık dalları yeşillenmeden, Trabzonsporluların ikamet ettiği her yerde şimdiden bordo ve mavi renkler açmaya başlamış bile… Anlaşılan; yıllar sonra şampiyon olacak Trabzonspor’un kutlamaları da yıllarca konuşulacak, dilden dile anlatılacak. İki takım da skora razı olmadı, yüksek tempoda oynadılar, inanılmaz keyif verdiler. 

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