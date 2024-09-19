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        Trabzonspor - Kayserispor maçı CANLI YAYIN

        Trabzonspor-Kayserispor maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Trabzonspor sahasında Bellona Kayserispor'la karşı karşıya geliyor. İki takım da bu maçtan 3 puanla ayrılarak ligdeki ilk galibiyetini elde etmek istiyor.

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 19.09.2024 - 19:08 Güncelleme: 19.09.2024 - 20:02
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Kayserispor'u konuk ediyor. Süper Lig’de 3 puanla 13’üncü sırada yer alan bordo-mavili takım, sahasında ilk galibiyetini alarak 3 puanla tanışmak istiyor. 3 maçta 2 puan toplayan Kayserispor’un da henüz galibiyeti bulunmuyor.

        STAT: Akyazı

        HAKEM: Mehmet Türkmen

        SAAT: 20.00

        YAYIN: beIN Sports 1

        Trabzonspor: Uğurcan, Denswil, Savic, Eren, Malheiro, Okay, Mendy, Bardhi, Orsic, Cihan, Draguş

        Kayserispor: Onurcan, Gökhan, Jeanvier, Attamah, Carole, Kartal Kayra, Bourabia, Cardoso, Hasan Ali, Boa Morte, Nazon

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        TRABZONSPOR ÜSTÜN

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        İki takım arasındaki rekabet 2’nci ligde 1966 yılında başladı. İki takım o günden bugüne kadar 44’ü Süper Lig, 14’ü 2’nci Lig ve 5’i Türkiye Kupası olmak üzere 63 maçta karşı karşıya geldi. Süper Lig’de 44 kez karşı karşıya gelen iki takım arasındaki maçlardan 26’sı Trabzonspor’un, 9’u Kayserispor’un galibiyetiyle tamamlanırken 9 maç da berabere sonuçlandı. İki takım arasındaki 44 maçta Trabzonspor rakip filelere 78 gol atarken, kalesinde 47 gol gördü. İki takım arasında geçen sezon Süper Lig’in ikinci yarısında oynanan karşılaşmayı Trabzonspor deplasmanda 2-1 kazanmıştı.

        TRABZONSPOR’DA EKSİKLER

        Maç öncesinde bordo-mavili takımda yeni transferler Banza, Serdar Saatçi ile Muhammed Cham’ın transferleri Kayseri maçının ilk oynanacağı tarih olan 26 Ağustos’tan önce gerçekleşmediği için forma giyemiyorlar. Ayrıca Beşiktaş maçında kırmızı kart gören Edin Vicsa, sakatlıkları bulunan Enis Destan ile Hüseyin Türkmen de bu maçta yok.

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