Trabzonspor - Kayserispor | CANLI YAYIN

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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Mondihome Kayserispor'u konuk ediyor.

SAAT: 16.00

HAKEM: Ümit Öztürk

STAT: Papara Park

YAYIN: beIN SPORTS 1

TRABZONSPOR: Uğurcan, Denswil, Baniya, Eren, Larsen, Berat, Abdülkadir, Trezeguet, Pepe, Visca, Onuachu

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

KAYSERİSPOR: Bilal, Gökhan, Hosseini, Attamah, Carole, Cardoso, Karimi, Kemen, Ramazan, Boa Morte, Thiam

TEKNİK DİREKTÖR: Recep Uçar

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve geldiği ikinci dönemde oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilgi yaşamayan bordo-mavililer, Kayserispor karşısında da kazanarak yoluna devam etmek istiyor.

Kayserispor’da ise bu zorlu maç öncesi eksik oyuncu bulunmuyor.

Trabzonspor'da sarı kart cezalısı Mendy ile sakatlıkları bulunan Orsic ve Fernandez karşılaşmada görev alamıyor.

53. RANDEVU

İki takım arasında geride kalan 52 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 32-8 üstünlüğü bulunurken, 12 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor, bu maçlarda Kayserispor kalesine 99 gol atarken, kalesinde ise 56 gol gördü. Bordo-mavililer sahasında oynadığı 26 maçta 19 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

USTA-ÇIRAK BU KEZ RAKİP

Trabzonspor ile Kayserispor maçı iki teknik direktörün ilginç buluşmasına da sahne oluyor. Bordo-mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, Başakşehir´de teknik direktörlük yaptığı dönemde, Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar o dönem yardımcı antrenörlüğü görevinde bulunuyordu. İki teknik adamın takımlarının başında çıkacakları maç bu kez usta-çırak rekabetine sahne oluyor.

YENİLGİSİ YOK

Trabzonspor´da ikinci kez göreve gelen Abdullah Avcı, Trabzonspor´un başında çıktığı 5 maçta yenilgi almadı. Avcı 3 galibiyet (Alanyaspor, Fenerbahçe ve Konyaspor), 2 beraberlik (Karagümrük, Sivasspor) ile 2023 yılının en uzun serisini yakaladı.

Karadeniz ekibi, Avcı ile bu sezon 2.2 puan ortalamasıyla oynuyor. Bordo-mavililer, ilk sezonunda Avcı ile 2.03, şampiyon olarak bitirdiği 2021-22'de 2.13, görevinden ayrıldığı dönemde 1.65 puan ortalaması elde etmişti.