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Trabzonspor - Kayserispor | CANLI YAYIN

Trabzonspor - Kayserispor maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Kayserispor'u konuk ediyor. Abdullah Avcı'nın görevinden ayrılmasının ardından takımın başına getirilen Orhan Ak yönetiminde ikinci maçına çıkıyor

Giriş: 01.04.2023 - 14:53 | Güncelleme: ABONE OL
Trabzonspor - Kayserispor | CANLI YAYIN
HABERTURK.COM / AA

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak.

SAAT: 16.00
HAKEM: Erkan Özdamar
STAT: Şenol Güneş Spor Kompleksi
YAYIN: beIN SPORTS

TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Bartra, Denswil, Eren, Siopis, Abdülkadir, Yusuf, Markovic, Vişça, Gomez
YEDEKLER: M. Taha, Hüseyin, Arif, Larsen, Doğucan, Hamsik, Süleyman, Bardhi, Bakasetas, Umut
TEKNİK DİREKTÖR: Orhan Ak

KAYSERİSPOR: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Arif, Carole, Ackah, Mensah, Cardoso, Emrah, Mane, Thiam
YEDEKLER: Cenk, Berat, Ethem, Mert, Ahmet, İlhan, Ramazan, Uzodimma, Gavranovic, Kemen
TEKNİK DİREKTÖR: Çağdaş Atan

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Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz, Serkan Asan, Naci Ünüvar ve Trezeguet ile Bahia Kulübüne transferinin tamamlanması için kentten ayrılan Vitor Hugo, Yukatel Kayserispor karşısında forma giyemiyor.

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görevinden ayrılmasının ardından takımın başına getirilen Orhan Ak yönetiminde ikinci maçına çıkıyor. Adana Demirspor ile yapılan ilk maçtan 4-1'lik galibiyetle ayrılan bordo-mavililer, Orhan Ak ile iyi başlangıcını Yukatel Kayserispor karşısında da sürdürmeye çalışacak.

Trabzonspor, Ertuğrul Doğan başkanlığındaki yönetim kurulu döneminde de ilk resmi karşılaşmasını oynayacak.

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