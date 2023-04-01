Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak.
SAAT: 16.00
HAKEM: Erkan Özdamar
STAT: Şenol Güneş Spor Kompleksi
YAYIN: beIN SPORTS
TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Bartra, Denswil, Eren, Siopis, Abdülkadir, Yusuf, Markovic, Vişça, Gomez
YEDEKLER: M. Taha, Hüseyin, Arif, Larsen, Doğucan, Hamsik, Süleyman, Bardhi, Bakasetas, Umut
TEKNİK DİREKTÖR: Orhan Ak
KAYSERİSPOR: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Arif, Carole, Ackah, Mensah, Cardoso, Emrah, Mane, Thiam
YEDEKLER: Cenk, Berat, Ethem, Mert, Ahmet, İlhan, Ramazan, Uzodimma, Gavranovic, Kemen
TEKNİK DİREKTÖR: Çağdaş Atan
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Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz, Serkan Asan, Naci Ünüvar ve Trezeguet ile Bahia Kulübüne transferinin tamamlanması için kentten ayrılan Vitor Hugo, Yukatel Kayserispor karşısında forma giyemiyor.
Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görevinden ayrılmasının ardından takımın başına getirilen Orhan Ak yönetiminde ikinci maçına çıkıyor. Adana Demirspor ile yapılan ilk maçtan 4-1'lik galibiyetle ayrılan bordo-mavililer, Orhan Ak ile iyi başlangıcını Yukatel Kayserispor karşısında da sürdürmeye çalışacak.
Trabzonspor, Ertuğrul Doğan başkanlığındaki yönetim kurulu döneminde de ilk resmi karşılaşmasını oynayacak.