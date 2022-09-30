Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında 1 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak.

Zorlu mücadele öncesi Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu.

Bordo mavililerde sakatlığı bulunan Djaniny ve Dorukhan Toköz kadroda yer almadı.

Ayrıca, Jean-Philippe Gbamin de Kayseri'ye götürülmedi.

İŞTE TRABZONSPOR'UN KAMP KADROSU