Trabzonspor'dan "Kasketliler günü"

Süper Lig'in lideri Trabzonspor, kulübün efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı ile kulüp tarihinde simge haline gelen "kasket"i onurlandırdı. Mevcut teknik direktör Abdullah Avcı ve bordo-mavililerin bir diğer efsanesi Özkan Sümer'in de kullandığı kasket için "Dünya kasketliler günü" ilan edildi.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kasket' bizim için yalnızca bir aksesuar değil; bir duruştur. Nesiller arası bir gelenektir. Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı’nın bizlere yeniden hatırlattığı şanlı tarihimizdir. Bugünden itibaren her yılın 61. gününü #DünyaKasketlilerGünü ilan ediyoruz. Kutlu olsun!