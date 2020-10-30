Trabzonspor Kasımpaşa maçı için geri sayım başladı. Süper Lig'de haftanın en kritik mücadelelerinden biri olarak gösterilen zorlu maç 20:00'de başlayacak...

TRABZONSPOR KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig 7. hafta mücadelesi olan Trabzonspor Kasımpaşa maçı 30 Ekim Cuma günü saat 20:00'de başlayacak ve beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Edgar Ie, Marlon, Flavio, Lewis, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Afobe.

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Tarkan, Sadiku, Haddadi, Tırpan, Yusuf, Aytaç, Hajradinovic, Hodzic, Koita