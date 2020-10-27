Bordo-mavililer, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, basına kapalı bir antrenman yaptı.

Antrenmanda kuvvet çalışmaları yapan futbolcuların daha sonra taktiksel çalışmalar gerçekleştirdiği belirtildi.

Kovid-19 testi pozitif çıktığı açıklanan Ganalı oyuncu Caleb Ekuban ile Hüseyin Türkmen'in, antrenmanda yer almadıkları öğrenildi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.