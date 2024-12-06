Trabzonspor-Kasımpaşa maçı CANLI YAYIN

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 15. hafta açılış maçında Kasımpaşa'yı ağırlıyor.

STAT: Papara Park

HAKEM: Zorbay Küçük

SAAT: 20.00

YAYIN: beIN Sports 1

Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Serdar, Batagov, Eren, Mendy, Lundstram, Visca, Cham, Dragus, Banza

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Gökhan, Fall, Riberio, Mortadha, Nuno Da Costa, Opoku, Aytaç, Yasin, Rodrigues

LİGDE 36. RANDEVU

Trabzonspor ile Kasımpaşa, Süper Lig’in 15’inci haftasında yaptığı maçla 36’ncı kez karşı karşıya geliyor. İki takımın Süper Lig’de bugüne kadar oynadıkları 30 karşılaşmada Trabzonspor’un 14, Kasımpaşa’nın 8 galibiyeti bulunurken, 8 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

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TRABZONSPOR ÜSTÜN

Trabzonspor ile Kasımpaşa arasındaki rekabet 1966 yılında başladı. İki takım o günden bugüne kadar 30’u Süper Lig, 4’ü 2’nci Lig ve 1’i de Türkiye Kupası olmak üzere 35 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor’un 17, Kasımpaşa’nın 9 galibiyeti bulunurken, 9 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. İki takımın 2023-24 sezonunun ikinci yarısında Trabzon’da oynanan karşılaşma Kasımpaşa’nın 3-2 galibiyetiyle sonuçlanmıştı.