Trabzonspor-Kasımpaşa maçı CANLI YAYIN
Trabzonspor-Kasımpaşa maçının canlı anlatımı HT SPOR'da... Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Ligde son 5 maçın 4'ünü kaybeden bordo-mavililer, rakibini mağlup ederek çıkış yakalamak istiyor. Son 2 maçını kazanamayan konuk takım da galibiyet peşinde...
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 15. hafta açılış maçında Kasımpaşa'yı ağırlıyor.
STAT: Papara Park
HAKEM: Zorbay Küçük
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN Sports 1
Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Serdar, Batagov, Eren, Mendy, Lundstram, Visca, Cham, Dragus, Banza
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Gökhan, Fall, Riberio, Mortadha, Nuno Da Costa, Opoku, Aytaç, Yasin, RodriguesMAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ...
LİGDE 36. RANDEVU
Trabzonspor ile Kasımpaşa, Süper Lig’in 15’inci haftasında yaptığı maçla 36’ncı kez karşı karşıya geliyor. İki takımın Süper Lig’de bugüne kadar oynadıkları 30 karşılaşmada Trabzonspor’un 14, Kasımpaşa’nın 8 galibiyeti bulunurken, 8 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.
TRABZONSPOR ÜSTÜN
Trabzonspor ile Kasımpaşa arasındaki rekabet 1966 yılında başladı. İki takım o günden bugüne kadar 30’u Süper Lig, 4’ü 2’nci Lig ve 1’i de Türkiye Kupası olmak üzere 35 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor’un 17, Kasımpaşa’nın 9 galibiyeti bulunurken, 9 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. İki takımın 2023-24 sezonunun ikinci yarısında Trabzon’da oynanan karşılaşma Kasımpaşa’nın 3-2 galibiyetiyle sonuçlanmıştı.
İLGİNÇ İSTATİSTİK
Trabzonspor ile Kasımpaşa’nın Süper Lig’de geride kalan 14 haftada 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyetle aynı istatistiklere imza atmaları da dikkatleri çekti. Kasımpaşa’nın eksi 3 averajına karşılık Trabzonspor 2 averajla 12’nci sırada yer aldı.
KASIMPAŞA'DA 3 EKSİK
Kasımpaşa'da Kenneth Omeruo, Haris Hajradinovic ve Jhon Espinoza'nın sakatlıkları bulunuyor.
TRABZONSPOR'DA EKSİKLER VE SINIRDAKİLER
Öte yandan Trabzonspor’da Stefan Savic, Okay Yokuşlu, Serkan Asan, Arif Boşluk, Hüseyin Türkmen, Eren Elmalı sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamıyor. Bordo-mavililerde kaptan Uğurcan Çakır ile golcü oyuncu Simon Banza da sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu oyuncular Kasımpaşa ile oynanan karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde Süper Lig’in 16’ncı haftasında deplasmanda oynanacak Galatasaray maçında forma giyemeyecek.