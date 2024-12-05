Trabzonspor, Kasımpaşa hazırlıklarını tamamladı!
Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek Trabzonspor, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
Giriş: 05.12.2024 - 19:58 Güncelleme: 05.12.2024 - 19:58
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde karşılaşma öncesi son çalışmasını yaptı.
Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak haftanın açılış müsabakasını, hakem Zorbay Küçük yönetecek.
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