30 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Trabzonspor, Süper Lig'de çıktığı son 15 maçta kalesini gole kapatamadı. Son olarak 2018-19 sezonunun 28. haftasında deplasmanda karşılaştığı Bursaspor'u 1-0 mağlup eden ve maçı gol yemeden tamamlayan bordo-mavililer, sonraki 15 maçta da kalesini gole kapatamadı.
Karadeniz ekibi Süper Lig'de söz konusu maçlarda 33 gol atarken kalesinde ise 21 gol gördü. Trabzonspor, Bursaspor'u 1-0 mağlup ettiği maçın ardından evinde Yeni Malatyaspor 2-1 yenerken deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Sahasında Kayserispor'u 4-2, deplasmanda Konyaspor ile 2-2, evinde ise Beşiktaş'ı 2-1'le geçerken komşusu Çaykur Rizespor'u dış sahada 3-2 yendi.
BU SEZON KALESİNDE 12 GOL GÖRDÜ
Süper Lig'de bu sezon 9 maça çıkan Trabzonspor, topladığı 16 puan ile 4. sırada yer alıyor. Bordo-mavililer 19 golle, 22 golü bulunan Yeni Malatyaspor'un ardından lider Alanyaspor ile en çok gol atan takım oldu.
Trabzonspor Süper Ligin ilk haftasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Ardından Yeni Malatyaspor'u 2-1 yanan bordo-mavililer, Fenerbahçe ile 1-1, Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı. Sivasspor'a 2-1 mağlup olan Karadeniz ekibi, Beşiktaş'ı sahasında 4-1, Çaykur Rizespor'u 2-1, Gaziantep FK'yı ise 4-1'lik skorlarla mağlup etti. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Medipol Başakşehir ile 2-2 berabere kalan bordo-mavililer 9. haftalık dilimde attığı 19 gole karşılık ise kalesinde 12 gol gördü.
AVRUPA'DAKİ TABLO
Trabzonspor, 4 yıl aradan sonra mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde ise bu alanda kötü istatistiklere sahip. Bordo-mavililer Avrupa'da oynadığı 7 maçta 9 gol atarken kalesinde ise 11 gol gördü. Bordo-mavililer 7 maçın dördünde gol atarken üç maçta ise gol atamadı. 7 müsabakanın tamamında ise kalesinde gol gördü.
Sparta Prag - Trabzonspor: 2 - 2
Trabzonspor - Sparta Prag: 2-1
AEK - Trabzonspor: 1-3
Trabzonspor - AEK: 0-2
Getafe - Trabzonspor: 1-0
Basel - Trabzonspor: 2-2
Trabzonspor - Krasnodar: 0-2
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