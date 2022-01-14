Özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na gelen Trabzonspor kafilesi, buradan kamp yapacağı Otel'e geçerek maç saatini beklemeye başladı.

Bu arada eksi 9 derecede havalimanında otobüse binen futbolcuların soğuk hava nedeniyle zor anlar yaşadığı görüldü.

Demir Grup Sivasspor ile Trabzonspor, yarın saat 16.00'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

Mücadelede hakem Mete Kalkavan görev yapacak.