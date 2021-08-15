Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde maçın son hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamlayan bordo-mavililer, Türk Hava Yollarına (THY) ait özel uçakla Malatya'ya hareket etti.

Trabzonspor'un 22 kişilik kafilesinde şu futbolcular yer aldı:

"Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Serkan Asan, Peres, Edgar, Hüseyin Türkmen, Ahmetcan Kaplan, Hugo, Trondsen, İsmail Köybaşı, Berat Özdemir, Abdülkadir Parmak, Hamsik, Yunus Mallı, Murat Cem Akpınar, Bakasetas, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Gervinho, Djaniny, Cornelius."