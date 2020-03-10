Özel uçakla Malatya Havalimanı'na gelen bordo-mavili kafileyi bir grup taraftar karşıladı. Havalimanı çıkışında Trabzonspor teknik direktörü Hüseyin Çimşir'e taraftarlar çiçek verdi.

Trabzonspor kafilesi daha sonra güvenlik önlemleri altında konaklayacağı otele geçti.

BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor arasındaki karşılaşma yarın saat 20.00'da Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak.