Trabzonspor, Süper Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacağı maç için İstanbul'a gitti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde maçın son hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, uçakla İstanbul'a hareket etti.

Tesislerin önünde bir araya gelen taraftarlar, çeşitli pankartlar açarak tezahüratlarla takımlarına destekte bulundu. Bordo-mavili taraftarlar meşaleler yakarak kafileye, havalimanına kadar eşlik etti.